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NBA／綠衫軍被逆轉憾事不再重演 布朗：還要繼續努力

中央社／ 台北20日電
塞爾蒂克前鋒布朗。 法新社
塞爾蒂克前鋒布朗。 法新社

塞爾蒂克前兩戰於自家主場都在一度領先至少20分的優勢下，最終慘遭尼克逆轉，而且最後一擊都直接被凍結，擅長的強力三分火網也是嚴重斷電，可說是輸得毫無衛冕軍氣勢。

不過在今天作客紐約的比賽中，綠衫軍終於找回準星，全場砍進20記三分球，最多領先31分，沒有再讓憾事重演。

「我們不是為了輕鬆而踏上這段旅程，這才是最有意義的一部分，所以必須發掘自己內心的黑暗，只要去做就對了。」塞爾蒂克總教練馬祖拉（Joe Mazzulla）表示。

表現回溫的泰托姆（Jayson Tatum）也提到，今天不想向誰證明什麼。他並指出，這是一場重要的比賽，全隊都必須有所回應，「上場然後贏得比賽是我內心唯一的想法」。

雙槍之一的布朗（Jaylen Brown）認為，獲得4場勝利的球隊才能晉級，「不是2場，也不是3場，我們還有很多比賽要繼續努力」。

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