NBA／愛德華飆36分、藍道大三元 灰狼第四節摧毀勇士

第3戰來到舊金山作客的灰狼，雖然下半場比賽面臨苦戰，處於落後局面，但靠著愛德華（Anthony Edwards）全場狂砍36分4籃板4助攻，藍道（Julius Randle）更以24分12助攻10籃板3抄截演出季後賽首次大三元，灰狼第四節演出逆轉秀，單節轟出33比24的攻勢，直接摧毀勇士防線，最終以102比97搶下勝利，系列賽取得2比1超前。

為了因應柯瑞（Stephen Curry）持續缺席，勇士此戰改由傑克森-戴維斯（Trayce Jackson-Davis）替代「荷蘭中鋒」波斯特（Quinten Post）扛先發，球隊也沒有刻意尋求外線出手機會，首節僅出手一次三分球，寫下2013年以來新低。雙方也形成平手局面。

灰狼第二節靠著藍道、麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）和里德（Naz Reid）的強攻，一度拉開10分差；但巴特勒（Jimmy Butler）隨後獨拿7分，加上勇士防守端迫使灰狼將近6分鐘只拿到1分，反而取得2分超前。

勇士整個上半場三分球5投0中，前一次他們在季後賽出現這種半場三分球一球未進的情況，已經要追溯到2007年首輪對獨行俠的比賽。

易籃再戰後，勇士一轉風格，第三節三分球11投6中，巴特勒、希爾德（Buddy Hield）和庫明加（Jonathan Kuminga）合力攻下27分，勇士三節打完稍微將差距拉到4分差。

陷入苦戰的灰狼在第四節找到反攻契機，格林（Draymond Green）提前犯滿畢業，讓勇士防線出現巨大缺口，藍道和愛德華趁勢領銜發動一波16比4的猛攻，重新取得7分領先。希爾德回敬三分球，但愛德華馬上還以顏色，他在這一節拿下13分，勇士最後反撲無力，只能黯然吞下主場敗仗。

除了愛德華和藍道外，麥克丹尼爾斯也貢獻15分6籃板2阻攻，戈貝爾（Rudy Gobert）9分13籃板4阻攻。

巴特勒奮力拿下33分7籃板7助攻，解凍後的庫明加也是18投11中，攻下30分6籃板3助攻2阻攻。希爾德14分5助攻4籃板，格林僅有2分4助攻，吞下6犯之餘也出現5次失誤，完全被藍道比下去。