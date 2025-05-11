NBA／外線爆發助綠衫軍扳回一城 普里查德：帶著信心出手

衛冕軍波士頓塞爾蒂克今天靠著從替補出發的普里查德（Payton Pritchard）攻下全隊最高23分，最後以115比93擊敗紐約尼克，終於在東區第二輪開胡。

力拚衛冕的塞爾蒂克在東區準決賽遭遇挑戰，接連丟掉主場優勢情況下，系列戰陷入0比2落後，今天作客尼克終於找回節奏，尤其團隊三分球命中率高達50%、飆進20記外線，早早手握大幅度領先，輕鬆以超過20分之差取勝，避免遭到對手聽牌。

此役從替補上陣的年度最佳第六人普里查德投進5顆三分彈、攻下全隊最高23分，當家球星泰托姆（Jayson Tatum）手感回溫，三分球9投5中，繳出22分、9籃板、7助攻、2抄截的全能數據。

塞爾蒂克今天跨出前兩戰三分手感低迷狀態，普里查德賽後接受媒體聯訪時表示，不在乎外界怎麼說，「大家都說我們三分投太多，但如果對自己投籃有信心，而且還投得進，那就帶著信心出手」。