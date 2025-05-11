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NBA／勇士成「熱火2.0」？上半場未進三分球 2007年以來首見

NBA／勇士成「熱火2.0」？上半場未進三分球 2007年以來首見

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
巴特勒率隊幫助勇士半場取得領先。 法新社
巴特勒率隊幫助勇士半場取得領先。 法新社

在柯瑞（Stephen Curry）傳出最快要到第6戰才能回歸的消息後，意味著回到主場的勇士只能以巴特勒（Jimmy Butler）為主軸重新改變打法。

在今天第3戰交手中，勇士可說是換了全新樣貌，彷彿成了「熱火2.0」，在巴特勒獨拿18分的帶領下，搭配解凍後的庫明加（Jonathan Kuminga），兩人不斷衝擊灰狼防線，克服一度落後10分的劣勢，上半場打完取得42比40領先。

更值得注意的是，勇士上半場三分球5投0中，前一次他們在季後賽出現這種半場三分球一球未進的情況，已經要追溯到2007年首輪對獨行俠的比賽。

此外，勇士上半場僅嘗試5次出手三分球，這也追平了柯爾（Steve Kerr）執教以來包含例行賽在內的半場外線出手最低紀錄。其中首節僅出手1次三分球，創下球隊自2013年以來單節新低紀錄。

NBA季後賽

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