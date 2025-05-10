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NBA／前兩戰投籃命中率低於3成 泰托姆：責任在我

聯合新聞網／ 綜合外電報導
泰托姆系列賽前兩場表現掙扎。 路透社
泰托姆系列賽前兩場表現掙扎。 路透社

塞爾蒂克明星前鋒泰托姆（Jayson Tatum）在與尼克第二輪系列賽前兩場表現掙扎，他主動承擔責任並誓言將在客場關鍵第三戰中強勢反彈。

「我對自己在這個系列賽中的表現必須負全部責任，」泰托姆表示，「我必須表現得更好，而且我也希望自己能變得更好。」

泰托姆的投籃手感在系列賽中消失無蹤，前兩戰一共42次出手僅命中12球，命中率低到只有29%，而三分球20投5中，也僅25%。此外，泰托姆在兩場比賽中只獲得9次罰球機會，出現8次失誤，其中包括在第二戰執行最後一擊時的致命失誤，導致球隊以1分之差飲恨。

「隊員們努力訓練，準備在關鍵時刻投進空檔球，但這一場比賽就是沒進。」泰托姆坦言，「但你不能失去信心。」

不只是泰托姆，上季決賽MVP的布朗（Jaylen Brown）在前場比賽第四節的表現同樣低迷，兩人總計19投2中。綠衫軍兩場比賽都在領先至少20分的情況下慘遭逆轉，尼克兩場比賽在第四節總共淨勝對方22分。

主場苦吞2連敗的綠衫軍，只能等待雙槍的復活。 美聯社
主場苦吞2連敗的綠衫軍，只能等待雙槍的復活。 美聯社

塞爾蒂克總教練馬祖拉（Joe Mazzulla）對泰托姆的自責表現出高度讚賞，但強調整支隊伍都有責任。

「這體現了他的特質，我很欣賞他願意承擔責任。但不僅僅是他的責任，全隊都必須表現得更好。我也必須做得更好，」馬祖拉說，「這代表他是一位優秀的領袖，但我們所有人都必須進步。」

塞爾蒂克日前召開了視訊檢討會，強調球隊必須保持自信，不要因為投籃不準就放棄出手機會。泰托姆指出，會議中強調要保持積極進攻，不因投籃不準而改變原本的策略。

塞爾蒂克上季靠著海量三分球攻勢一舉攻頂，本季例行賽他們持續改寫紀錄，並取得61場勝利，如此進攻風格毫無疑問是他們成功的關鍵。

「我們不能有那種自視過高、覺得我們高人一等，認為自己不該陷入0比2落後，」馬祖拉表示，「這是我們現在的情況，所以我們必須了解為什麼會陷入這種局面，找到解決方案。我們還有機會去改變這一切。」

除了雙星和團隊外線問題，塞爾蒂克還面臨內線核心波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）的健康狀態疑慮。波爾辛吉斯在首戰因病缺席，第二戰也僅僅替補上場14分鐘。他在二、三月期間曾因神秘的病毒問題缺席多場比賽，但目前症狀似乎又惡化。

「他已經竭盡全力為球隊貢獻一切，希望這兩天的休息能讓他稍微恢復一點。」馬祖拉說，「他在每場比賽的上場時間都會視情況而定，取決於他能夠承受多少。但我很感激他能夠在這種情況下所為我們做的一切。」

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