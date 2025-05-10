NBA／柯瑞腿傷充滿不確定性 權威記者曝：最快第6戰回歸

勇士在西區第二輪系列賽迎戰灰狼的首戰中，遭遇重大打擊，當家球星柯瑞（Stephen Curry）因腿筋拉傷無法繼續比賽，這讓勇士的晉級前景變得更加艱難。

根據《ESPN》記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，柯瑞的傷勢將至少讓他缺席一周，最快也要到第6戰才有望重返賽場。

「柯瑞目前只能接受治療，並計畫在下周三接受重新評估。」查拉尼亞表示，「根據我的了解，他最快會在第6戰回歸。」

這個消息無疑對勇士來說是一大重創，系列賽目前戰成1比1平，第3和第4戰將在勇士主場進行，而柯瑞的缺陣持續讓球隊面臨極大壓力。

在柯瑞缺席的情況下，勇士將依賴替補後衛波傑姆斯基（Brandin Podziemski）來擔任先發控衛角色。此外，巴特勒（Jimmy Butler）也將肩負起更大的責任，成為球隊的領袖和主要得分手，如果勇士希望在柯瑞缺陣期間保持競爭力，巴特勒必須扮演更重要的角色。

這對勇士來說將是一個極大的挑戰，尤其是在面對實力強勁的灰狼隊時。然而，巴特勒的領導力和勇士隊的團隊協作將決定他們能否在柯瑞缺陣期間挺過難關。