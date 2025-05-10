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NBA／約柯奇外線罕見10投盡墨 代理主帥：相信他會找回手感

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
路透社
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金塊在西區第二輪系列賽第3戰中，歷經延長才艱辛擊敗雷霆，成功從前一場慘敗43分的陰影中反彈，取得系列賽2比1領先。

這場比賽金塊靠著三位核心的穩定發揮逆轉取勝，穆雷（Jamal Murray）攻下27分，葛登（Aaron Gordon）貢獻22分，有傷在身的波特（Michael Porter Jr.）也拿下21分，表現出色。

與系列賽首戰類似，金塊在大部分時間都處於落後狀態，正規時間內最多僅領先2分。然而，進入延長賽後，金塊打出一波11比2攻勢，反觀雷霆在9波進攻中僅有1次得分，金塊得以擺脫對手糾纏。

「我相信在比賽末段，你可以依賴你過去所見、所感受到和所做到的一切，」金塊代理主帥艾德曼（David Adelman）表示。這支兩年前曾奪冠的球隊再度展現出在關鍵時刻的強大韌性。

金塊核心約柯奇（Nikola Jokic）此戰手感冰冷，25投僅8中，三分線外更是10投全失，儘管如此，他仍繳出20分、16籃板、6助攻、2抄截、2阻攻的全能數據。

「20分、16籃板和6助攻，這真是糟糕的表現啊！」艾德曼開玩笑地說，「但我知道他會感到沮喪，因為他是史上最有效率的球員之一。儘管如此，第4戰很快就會來，他會持續出手，我相信他會重新找回手感。」

根據美國媒體統計，約柯奇是NBA季後賽史上第3位單場抓至少15籃板，卻投丟10記三分球的球員。

雖然外線手感全無，第四節最後一擊嘗試出手也落空，但約柯奇在延長賽一開始以一記拋投得分，金塊自此不再落後。

穆雷在整場比賽中攻下27分，並在關鍵時刻穩定輸出；波特則儘管左肩受傷，仍以單手應戰並繳出21分，成為球隊穩定的火力來源。更別說葛登又用一顆外線拯救了金塊。

「輸球總是讓人難受，特別是在季後賽，」戴格諾說，「但我們正在成為一支優秀的球隊，我們在這個過程中學到了很多。優秀的球隊是在逆境中成長的，而我們正在經歷這種挑戰。」

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