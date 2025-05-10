NBA／火力爆發！米契爾前3戰場均破40分 比肩喬丹、詹姆斯
主場連吞兩敗的騎士，在沒有退路的情況下，當家球星米契爾（Donovan Mitchell）再度扛起重任，全場29投14中包含5記三分球，狂轟43分9籃板5助攻，帶領騎士以22分之差痛擊溜馬，系列賽扳成1勝2敗。
不僅是帶動球隊取得領先優勢，第四節在溜馬比分進逼之際，米契爾更是一人獨拿13分，硬是摧毀了對手反撲氣燄。
根據統計，加上前一場轟進48分在內，米契爾成為2016年詹姆斯（LeBron James）之後，首位在季後賽連兩戰都拿下至少40分的騎士球員。詹姆斯是在2016年總冠軍賽對勇士第5、第6戰分別拿下41分，帶領騎士從1比3的劣勢下，將比賽逼進搶七大戰。
這也是米契爾在騎士生涯第3次至少拿到40分，追平厄文（Kyrie Irving）的次數，詹姆斯以24次居隊史之冠。若從生涯累積來看，米契爾是第7次在季後賽至少拿到40分，包含3次破50分，最高是57分。
米契爾已經連3場至少拿下30分，今年季後賽累積5次，其中兩戰破40分，成為詹姆斯之後首位達成的騎士球員。他在系列賽3戰場均可以攻下41.3分6.3籃板6助攻，成為聯盟近40年來第3位有如此表現的球員，喬丹（Michael Jordan）曾5次達成，詹姆斯則有2次。
《誰是NBA季後賽預測王》
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言