NBA／火力爆發！米契爾前3戰場均破40分 比肩喬丹、詹姆斯

主場連吞兩敗的騎士，在沒有退路的情況下，當家球星米契爾（Donovan Mitchell）再度扛起重任，全場29投14中包含5記三分球，狂轟43分9籃板5助攻，帶領騎士以22分之差痛擊溜馬，系列賽扳成1勝2敗。

不僅是帶動球隊取得領先優勢，第四節在溜馬比分進逼之際，米契爾更是一人獨拿13分，硬是摧毀了對手反撲氣燄。

根據統計，加上前一場轟進48分在內，米契爾成為2016年詹姆斯（LeBron James）之後，首位在季後賽連兩戰都拿下至少40分的騎士球員。詹姆斯是在2016年總冠軍賽對勇士第5、第6戰分別拿下41分，帶領騎士從1比3的劣勢下，將比賽逼進搶七大戰。

這也是米契爾在騎士生涯第3次至少拿到40分，追平厄文（Kyrie Irving）的次數，詹姆斯以24次居隊史之冠。若從生涯累積來看，米契爾是第7次在季後賽至少拿到40分，包含3次破50分，最高是57分。

米契爾已經連3場至少拿下30分，今年季後賽累積5次，其中兩戰破40分，成為詹姆斯之後首位達成的騎士球員。他在系列賽3戰場均可以攻下41.3分6.3籃板6助攻，成為聯盟近40年來第3位有如此表現的球員，喬丹（Michael Jordan）曾5次達成，詹姆斯則有2次。