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NBA／約柯奇罕見8失誤外線10投0中 金塊葛登當英雄續命三分

中央社／ 台北10日電
葛登終場前27秒追平比分的三分彈幫助金塊續命逼進OT。 路透
葛登終場前27秒追平比分的三分彈幫助金塊續命逼進OT。 路透

美國職籃NBA丹佛金塊今天在主場先靠著葛登終場前27秒追平比分的三分彈，延長賽又打一波11比2的攻勢奠定勝基，終場就以113比104擊敗雷霆，系列賽取得2比1領先。

雙方系列賽第2戰以43分慘敗的金塊，今天回到主場作戰試圖找回氣勢，只不過首節仍以22比28落後，半場結束也是以51比56落後給雷霆。

下半場雙方依舊拉鋸，終場前1分50秒，雷霆威廉斯（Jalen Williams）連得5分，幫助球隊取得102比99領先；終場前27秒，金塊靠著葛登（Aaron Gordon）底角三分球命中追成平手。

接著雙方各有最後一波進攻，分別由今年例行賽MVP大熱門雷霆亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）、金塊約柯奇（Nikola Jokic）負責出手，但可惜2人都沒能進球。

進入延長賽後全看金塊表演，先從約柯奇上籃得手後，直接拉出一波7比0攻勢，整個延長賽5分鐘，雷霆僅靠著霍姆葛倫（Chet Holmgren）籃下擺進2分，讓金塊拿下這場艱辛的勝利。

金塊先發5人有4人得分達20分以上，前2戰表現低迷的小波特（Michael Porter Jr.）終於回神，全場攻下22分，包括6投4中的三分彈，而穆雷（Jamal Murray）拿下全隊最高的27分。

MVP大熱門約柯奇此役雖貢獻20分、16籃板，但三分球全場10投0中還發生8次失誤；根據美國媒體StatMuse統計，約柯奇是NBA季後賽史上，第3名單場抓至少15籃板，卻投丟10記三分球的球員。

Aaron Gordon NBA季後賽 Nikola Jokic Shai Gilgeous-Alexander

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