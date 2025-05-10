NBA／金塊四大戰將各破20分 OT擊潰雷霆系列賽2：1領先

前一場在奧克拉荷馬慘敗的金塊，回到自家堡壘期盼能夠取得超前的一勝。雙方激戰整場比賽，幾乎難以有效拉開比分，一路廝殺到延長賽，約柯奇（Nikola Jokic）、波特（Michael Porter Jr.）、穆雷（Jamal Murray）和葛登（Aaron Gordon）聯手轟出11比2攻勢，一口氣擊垮雷霆防線，艱辛地以113比104收下勝利，系列賽又取得2比1領先優勢。

金塊四大戰將得分均超過20分。穆雷拿下27分8助攻4籃板4抄截，約柯奇三分球10投0中，也罕見地25投8中，拿到20分16籃板6助攻2抄截2阻攻，還出現8次失誤，但延長賽拿到4分可說是振奮士氣。

葛登11投7中獲得22分8籃板5助攻，波特21分8籃板。金塊雖然進攻籃板以5比18大幅落後，禁區得分也以32比56遠不如雷霆，但團隊砍進16記三分球，足足比雷霆多出7球，成了勝負關鍵之一

作客的雷霆雖然一開賽曾取得9分領先，但很快就被對手追上，兩隊就陷入互有領先的僵局；第四節剩下不到1分鐘時，威廉斯（Jalen Williams）轟進三分球加上兩罰，讓雷霆握有3分領先。但葛登在26.7秒又砍進了關鍵三分球，又一次拯救球隊，將比賽逼進延長。

死裡逃生的金塊在延長賽先聲奪人，4大戰將先後進球，反觀雷霆卻是進攻屢屢受挫，只能看著對手穩住主場勝利。

雷霆整場比賽團隊命中率僅38.5%，特別是延長賽7投1中，對比金塊的7投5中，可說是天壤之別。

威廉斯攻下32分5助攻3籃板，得分王亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）狀態低迷，22投僅7中得到18分13籃板7助攻。霍姆葛倫（Chet Holmgren）18分16籃板3阻攻，哈爾斯特坦（Isaiah Hartenstein）10分10籃板4助攻。