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NBA／米契爾狂轟43分 騎士迎完全體客場痛宰溜馬

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
米契爾又狂砍43分。 路透社
米契爾又狂砍43分。 路透社

主場吞下2連敗沒有退路的騎士，在今天作客溜馬的第3戰中，終於迎來莫布里（Evan Mobley）、葛蘭德（Darius Garland）和杭特（De'Andre Hunter）的回歸，總算能以完整主力陣容作戰。

首節雙方戰成平手的情況下，騎士第二節靠著米契爾（Donovan Mitchell）和艾倫（Jarrett Allen）合拿19分，並且在防守端迫使溜馬三分球11投0中，單節命中率僅有22.7%，趁勢在上半場拉開21分領先優勢，從而奠定勝利基礎。

溜馬雖然下半場試圖反擊，但米契爾一人獨拿26分，全場轟下43分，率隊屢屢撲滅對方氣勢，最終騎士以126比104扳回一城，系列賽追成1比2。

溜馬在第三節手感回溫，團隊命中率衝到57.1%，以馬瑟倫（Bennedict Mathurin）和麥克康奈爾（T.J. McConnell）為首的板凳群拿下14分，企圖縮小雙方差距；但米契爾單節獨拿12分，一度讓騎士領先24分之多，三節打完仍有著18分領先優勢。

席亞康（Pascal Siakam）第四節初攻下10分，帶動球隊一口氣追到9分差，不過米契爾回頭狂砍13分，又助攻史特魯斯（Max Strus）轟進三分球，一口氣又把領先拉開到24分，迫使對方只能提前投降。

前一場豪取48分的米契爾，此戰又狂轟43分9籃板5助攻，艾倫19分12籃板2阻攻，莫布里繳出18分13籃板4助攻3抄截3阻攻的全能數據。史特魯斯20分。

缺席4場比賽的葛蘭德本輪系列賽首度登場，不過吞下4犯的他，上場時間也有受到限制，11投3中拿到10分3助攻；至於杭特則有8分5籃板。

騎士充分掌握制空權，籃板球以56比37大幅領先，特別是進攻籃板搶下18個，遠高於溜馬的4個，也造就二次進攻得分取得31比9的遙遙領先。

溜馬陣中以替補的馬瑟倫23分為最高，席亞康攻下18分4籃板3助攻，透納（Myles Turner）15分3阻攻，奈哈德（Andrew Nembhard）10分4籃板4助攻；麥克康奈爾12分7助攻6籃板

溜馬前兩戰的致勝功臣哈利伯頓（Tyrese Haliburton），這場比賽表現相當低迷，8投2中僅得4分5助攻。

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