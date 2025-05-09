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NBA／勇士前袋棍球巨星報隊常被拒絕 揭柯瑞特殊訓練方式
勇士隊28歲後衛斯賓瑟（Pat Spencer）近日在節目回憶，曾被路人質疑沒籃球能力，也談到柯瑞（Stephen Curry）的特殊訓練模式。
斯賓瑟有效力灰熊隊弟弟C.斯賓瑟（Cam Spencer），他回憶小時候兄弟倆打野球場的時光，「以前要在野球場被選上真的很難，走進球場問有沒有5個人，他們會說有，然後會看到他們在旁邊找其他人。」
「所以我每次走進球場都會先灌籃，這樣才能被選上，弟弟比我小4歲，他總是很難被選上。我會說『那你們也要帶上我弟弟』，這就是我們如何上場的方法」斯賓瑟說。
斯賓瑟高中時期是袋棍球和籃球雙棲明星，但他在大學選擇專注袋棍球，並成為超級巨星，登上歷史助攻王。大學最後一年他改打籃球，由於疫情提前結束賽季，他轉往德國職業聯賽。近年他在發展聯盟打拼，今年終於獲得勇士正式合約。
斯賓瑟也談到勇士一哥柯瑞的訓練方式，「無論在比賽還是練習，他投籃表現都一樣穩定，他會從場地一邊開始，衝到另一邊，然後只投一球，我不知道有多少NBA球員，每天都在進行全場跑動的投籃訓練。」
柯瑞的頂尖體力讓他能在全場奔跑情況下，命中高難度投籃，斯賓瑟直呼，「他能不停地奔跑，卻還能保持投籃精準度，真的太誇張了。他的耐力超乎常人，面對這麼多防守壓力，卻能保持44%左右投籃命中率，簡直是不可思議。」
柯瑞季後賽第二輪G1傷退後，斯賓瑟獲得上場機會表現令人驚豔，打11分鐘，得到4分2籃板2抄截，但G2他上場14分鐘，沒有分數進帳，只拿到2籃板1助攻。
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