快訊

大陸決定讓步？北京將派他與美財長談判 外媒揭關鍵原因

衣服飄屎味？女童躲展示櫃大便惹眾怒 UNIQLO說話了

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／勇士前袋棍球巨星報隊常被拒絕 揭柯瑞特殊訓練方式

聯合新聞網／ 綜合報導
勇士隊前袋棍球巨星斯賓瑟(左)。 路透
勇士隊前袋棍球巨星斯賓瑟(左)。 路透

勇士隊28歲後衛斯賓瑟（Pat Spencer）近日在節目回憶，曾被路人質疑沒籃球能力，也談到柯瑞（Stephen Curry）的特殊訓練模式。

斯賓瑟有效力灰熊隊弟弟C.斯賓瑟（Cam Spencer），他回憶小時候兄弟倆打野球場的時光，「以前要在野球場被選上真的很難，走進球場問有沒有5個人，他們會說有，然後會看到他們在旁邊找其他人。」

「所以我每次走進球場都會先灌籃，這樣才能被選上，弟弟比我小4歲，他總是很難被選上。我會說『那你們也要帶上我弟弟』，這就是我們如何上場的方法」斯賓瑟說。

斯賓瑟高中時期是袋棍球和籃球雙棲明星，但他在大學選擇專注袋棍球，並成為超級巨星，登上歷史助攻王。大學最後一年他改打籃球，由於疫情提前結束賽季，他轉往德國職業聯賽。近年他在發展聯盟打拼，今年終於獲得勇士正式合約。

斯賓瑟也談到勇士一哥柯瑞的訓練方式，「無論在比賽還是練習，他投籃表現都一樣穩定，他會從場地一邊開始，衝到另一邊，然後只投一球，我不知道有多少NBA球員，每天都在進行全場跑動的投籃訓練。」

柯瑞的頂尖體力讓他能在全場奔跑情況下，命中高難度投籃，斯賓瑟直呼，「他能不停地奔跑，卻還能保持投籃精準度，真的太誇張了。他的耐力超乎常人，面對這麼多防守壓力，卻能保持44%左右投籃命中率，簡直是不可思議。」

柯瑞季後賽第二輪G1傷退後，斯賓瑟獲得上場機會表現令人驚豔，打11分鐘，得到4分2籃板2抄截，但G2他上場14分鐘，沒有分數進帳，只拿到2籃板1助攻。

NBA季後賽 Stephen Curry 勇士

相關新聞

NBA／勇士主帥讚庫明加展現實力 巴特勒相信兩人能共存

勇士隊今天在季後賽第二輪G2以93：117輸給灰狼隊，不過22歲前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）拿下全隊最高的18分，總教練柯爾（Steve Kerr）也大讚他的表現。 庫明加全場

NBA／不當蟻人改當超人 灰狼隊友大讚愛德華打死不退

灰狼今天在主場續戰勇士，儘管第二節球隊一哥愛德華（Anthony Edwards）一度扭傷退場，不過在短暫治療後就回到場...

NBA／勇士前袋棍球巨星報隊常被拒絕 揭柯瑞特殊訓練方式

勇士隊28歲後衛斯賓瑟（Pat Spencer）近日在節目回憶，曾被路人質疑沒籃球能力，也談到柯瑞（Stephen Curry）的特殊訓練模式。 斯賓瑟有效力灰熊隊弟弟C.斯賓瑟（Cam Spe

NBA／不滿被當作憤怒的黑人 勇士格林：我受過良好教育

勇士隊格林（Draymond Green）今天又領到技術犯規，他賽後受訪時表達感受，強調自己是受過良好教育的黑人。 格林第2節出拐攻擊灰狼隊里德（Naz Reid）頸部，遭判技術犯規，受傷的隊友

NBA／哈利伯頓跳不雅「大蛋舞」聯盟只警告不罰款

溜馬隊哈利伯頓（Tyrese Haliburton）日前在季後賽第二輪G2對騎士隊，投進1.1秒致勝三分球後跳「大蛋舞（Big Balls Dance）」，沒被聯盟罰款，只收到警告。 哈利伯頓當

NBA／首節15分創勇士2016年以來最差 格林再2次技犯就禁賽

美國職籃NBA明尼蘇達灰狼今天靠藍道攻下24分、7籃板、11助攻的全能表現，以及團隊高達43%的三分球命中率，終場以1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。