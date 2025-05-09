NBA／勇士主帥讚庫明加展現實力 巴特勒相信兩人能共存

勇士隊今天在季後賽第二輪G2以93：117輸給灰狼隊，不過22歲前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）拿下全隊最高的18分，總教練柯爾（Steve Kerr）也大讚他的表現。

庫明加全場打26分鐘，11投8中，拿下18分5籃板。柯爾受訪時坦言柯瑞（Stephen Curry）缺陣，需要有人填補火力，因此庫明加獲得機會，柯爾稱讚庫明加，「我覺得他表現得非常出色，我很自豪他能準備好並保持積極，這段時間對他來說不容易，但他今晚真的展示了自己的實力。顯然，他G3會再次上場，而我們也很需要他。」

上場26分鐘是3月18日對陣金塊隊以來，庫明加上場時間最多的比賽，他受訪時談到如何找回比賽節奏，「一切都慢慢恢復正常，只要待在場上並且知道隊友是誰。保持節奏，朝這個方向前進並保持專注，節奏就會慢慢找回來。」

庫明加和「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）都不擅長外線投射，對於兩人是否能共存，巴特勒回應，「我可以和任何人一起打球；他也可以和任何人一起打球。一切都是關於正確打籃球，進攻時要得分、傳球，一次又一次做正確決策，不管和誰在場上。我和庫明加可以一起發揮，一定能在場上同時閃耀。」