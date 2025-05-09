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NBA／不當蟻人改當超人 灰狼隊友大讚愛德華打死不退

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
愛德華。 法新社
愛德華。 法新社

灰狼今天在主場續戰勇士，儘管第二節球隊一哥愛德華（Anthony Edwards）一度扭傷退場，不過在短暫治療後就回到場上，並且繳出20分、9籃板、5助攻、3抄截數據，賽後灰狼隊友們也紛紛以鋼鐵人、超人、金剛狼等超級英雄來形容愛德華的神勇表現。

愛德華在今天比賽進行到第二節時，在一次上籃過程中遭到勇士傑克森-戴維斯（Trayce Jackson-Davis）踩到左腳踝一度受傷倒地，隨後他則是被防護員攙扶回到休息室進行治療，但下半場開打後他隨即回到球場，還有一次空中接力上籃的美技，傷勢似乎無大礙。

談到愛德華受傷後又重返球場的表現，灰狼里德（Naz Reid）笑說：「這劇情我看過80遍了，一點都不奇怪。」

雖然愛德華的綽號為「蟻人」，但麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）則認為，他今天更像是超人：「你根本就不懂，兄弟，他可是超人，他這個人就是不會坐以待斃，除非他快死了或是腿被砍了，否則他都會堅持上場。」

而藍道（Julius Randle）則是以鋼鐵人和金剛狼來形容愛德華，「他是我見過最堅韌的球員之一，幾乎從來不缺席任何比賽，他就像是鋼鐵人一樣，我看到他不斷被打倒，但他總是竭盡全力回到場中，他就像是金剛狼，受傷後，不知道做了些什麼，然後又復出打球了。」

Anthony Edwards NBA季後賽 勇士 灰狼

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