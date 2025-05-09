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NBA／不滿被當作憤怒的黑人 勇士格林：我受過良好教育

聯合新聞網／ 綜合報導
勇士隊格林。 路透
勇士隊格林。 路透

勇士隊格林（Draymond Green）今天又領到技術犯規，他賽後受訪時表達感受，強調自己是受過良好教育的黑人。

格林第2節出拐攻擊灰狼隊里德（Naz Reid）頸部，遭判技術犯規，受傷的隊友柯瑞（Stephen Curry）還出面安撫格林，避免他再吃技術犯規。這是格林今年季後賽第5次技術犯規，依規定，只要再吞2次技術犯規，將自動禁賽1場。

格林賽後受訪時提到感覺自己被聯盟針對，他強調，「我不是一個憤怒的黑人，我是非常成功且受過良好教育的黑人，有美好的家庭，在籃球方面很出色，在我的領域中非常優秀。輿論試圖讓我看起來像憤怒的黑人，太瘋狂了，我討厭這樣，這太荒謬了。」

勇士總教練柯爾（Steve Kerr）當下立刻把格林換下場，受訪時解釋，「我看得出來他非常生氣，不希望他再被吹技術犯規，所以我把他換下來。他現在必須要小心，必須保持冷靜。我們需要他，我也有信心他能做到，因為他很清楚目前的情況。」

Draymond Green NBA季後賽 勇士

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