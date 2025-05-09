NBA／溜馬隊哈利伯頓跳不雅「大蛋舞」聯盟只警告不罰款
溜馬隊哈利伯頓（Tyrese Haliburton）日前在季後賽第二輪G2對騎士隊，投進1.1秒致勝三分球後跳「大蛋舞（Big Balls Dance）」，沒被聯盟罰款，只收到警告。
哈利伯頓當天賽後談到跳舞的原因，「這就是當下的感覺，我一直在等這個，如果被罰款，我也會心甘情願地接受。」
這個動作最初由「外星人」卡塞爾（Sam Cassell）發明，過去許多做這個動作的球員被聯盟罰款，包含詹姆斯（LeBron James）、藍道（Julius Randle）、范弗利特（Fred VanVleet）和豪斯（Eddie House），聯盟將這動作視為「不雅手勢」。
溜馬目前系列賽以2：0領先，明天和下周一將在主場迎戰騎士。
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