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NBA／首節15分創勇士2016年以來最差 格林再2次技犯就禁賽

中央社／ 台北9日電
勇士格林(左)。 美聯社
勇士格林(左)。 美聯社

灰狼隊今天靠藍道（Julius Randle）攻下24分、7籃板、11助攻的全能表現，以及團隊高達43%的三分球命中率，終場以117比93擊敗少了柯瑞（Stephen Curry）的勇士隊，系列賽扳成1比1。

柯瑞在系列賽首戰只打了13分鐘，就因為左後腿筋拉傷退場，今天高掛免戰牌，根據球團評估至少要休息1周，不過他在球隊賽前熱身投籃時仍出現場邊幫忙撿球。

少了柯瑞的勇士開局相當不順，被灰狼打出一波13比0的攻勢，直到比賽進行5分鐘後，才靠著巴特勒（Jimmy Butler）的三分球打破鴨蛋。

根據美國媒體Sportradar統計，勇士今天首節僅拿到15分，是隊史自從2016年總冠軍賽第6戰以來的最低分，當時勇士在那場對騎士隊的比賽首節僅獲得11分。

整場比賽勇士都未能領先過，最多還落後達25分，以往賴以維生的三分球，全隊僅32投9中，命中率只有28%。

反觀主場作戰的灰狼找回外線準心，擺脫首戰29投5中的低迷，今天7人投進三分球，除了藍道外，替補出賽的亞歷山大-華克（NickeilAlexander-Walker）三分球6投4中，拿下全隊次高的20分。

勇士格林（Draymond Green）在第2節初，又對灰狼的里德（Naz Reid）出拐擊中頸部，遭判技術犯規，這已經是他季後賽第5次技術犯規，依規定，格林只要在吞下2次技術犯規，就將自動禁賽1場。

Draymond Green NBA季後賽 勇士

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