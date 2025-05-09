NBA／鼓吹庫明加隔扣戈貝爾 巴特勒卻自責沒打出侵略性

勇士今天在主控柯瑞（Stephen Curry）缺陣的情況下，遭到灰狼一路碾壓，最終以24分差距輸球，系列賽也遭到扳平，而本場比賽勇士以巴特勒（Jimmy Butler）和庫明加（Jonathan Kuminga）分別攻下17分和18分表現最佳，不過巴特勒也直言，自己應該要打得更有侵略性，並為隊友製造機會。

勇士主控柯瑞在西區季後賽第二輪首戰拉傷左腿筋，預計將缺席1周的時間，也代表系列賽第二至四戰都將無緣登場，今天他也只能在板凳席上為隊友加油，主場出賽的灰狼今天團隊火力全開，團隊共3人得分突破20分，其中包括帶傷拿下20分、9籃板、5助攻的愛德華（Anthony Edwards）。

反觀勇士今天上半場卻受限於灰狼防守出現進攻慢熱的狀況，上半場僅攻下39分，以17分差距落後給灰狼，且下半場還持續遭擴大分差，最終在比賽最後4分鐘就提早棄械投降，讓灰狼在系列賽前兩戰打完扳平戰局。

勇士今天以替補上陣的庫明加攻下18分最佳，今年季後賽出賽時間不穩定的他，在系列賽首戰僅攻下7分，但今天不僅拿下全隊最高分，還有一次在灰狼戈貝爾（Rudy Gobert）防守下完成爆扣的表現，談到那次精彩灌籃，他說：「當時巴特勒一直衝著我喊『衝啊！』因為他看到戈貝爾在前面，就要我衝上去，我當時就想說是時候了，就讓這件好事發生吧。」

而巴特勒今天則是拿下17分外帶7籃板、4助攻，不過在柯瑞缺陣的情況下，這樣的進攻火力並無法填補缺口，也讓巴特勒直言自己並未打出侵略性，「我需要打得更有侵略性，更多的衝擊對手內線，並為隊友製造機會，如果球隊需要我得分，我們會展開溝通，但我追求的一直不是只有得分。」

JONATHAN

KUMINGA

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在今天的比賽中勇士上半場就讓14名登錄球員輪番上陣，總教練柯爾（Steve Kerr）也解釋，在柯瑞缺陣的情況下，他必須為巴特勒尋找到合適的陣容搭配與戰術部署，「我們過去幾個月已經形成固定的體系，但在少了柯瑞的情況下，一切必須要重新架構。」