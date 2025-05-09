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NBA／左腿筋拉傷無回歸時間表 柯瑞：比想像中還棘手
勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）季後賽第二輪G1傷退，經過檢查後，傷勢確定為左腿筋拉傷，至少缺席1周，G2至G4都無法上場，柯瑞今天也親自說明身體狀況。
柯瑞受傷後勇士仍搶下G1勝利，今天賽前柯瑞受訪談到傷勢，「這是新的傷勢，根據我了解到的，恢復速度取決於身體自然癒合過程，這就是身體運作的原理，無法比它告訴你的，恢復得更快。」
柯瑞強調要休息一周後每天評估，才能知道什麼時候能出賽，因此目前無明確復出時間點，「有時你可以正常地做出一些籃球動作，認為已經痊癒了，但這傷勢比想像中的還要棘手。」
勇士今天持續作客灰狼隊，以93：117遭到痛宰，系列賽形成1：1平手。星期日雙方將回到勇士主場，進行系列賽G3。
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