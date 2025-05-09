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NBA／愛德華上半場扭傷後續戰 灰狼輕取勇士系列賽扳平
勇士隊在缺少柯瑞（Stephen Curry）情況下，G2持續作客灰狼隊，沒想到開局就被打爆，幾乎整場都被壓制，最終以93：117輸球，系列賽形成1：1平手。
灰狼開局就打出13：0攻勢，並持續維持大幅領先，但第二節剩5分56秒時，灰狼當家球星愛德華（Anthony Edwards）上籃後，左腳踝遭勇士傑克森-戴維斯（Trayce Jackson-Davis）踩到而扭傷，需要人攙扶才能退場。
下半場愛德華重返球場，勇士一度追到7分差，但灰狼又打出11：0攻勢，再度拉開差距。比賽時間剩6分22秒愛德華先退場休息，剩4分03秒時灰狼領先21分，勇士主力球員下場，進入垃圾時間。
灰狼團隊三分球37投16中（命中率43.2%），愛德華拿到20分9籃板3抄截，藍道（Julius Randle）得到24分11助攻7籃板，麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）有16分3抄截3火鍋，亞歷山大-華克（Nickeil Alexander-Walker）挹注18分。
勇士部分，庫明加（Jonathan Kuminga）板凳出發，11投8中，砍進全隊最高的18分，巴特勒（Jimmy Butler）得到17分7籃板，希爾德（Buddy Hield）和傑克森-戴維斯都拿到15分。
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