NBA／愛德華上半場扭傷後續戰 灰狼輕取勇士系列賽扳平

傳奇球星「真理」皮爾斯（Paul Pierce）日前在節目打賭，老東家塞爾蒂克隊如果輸掉系列賽G2，他就穿浴袍徒步來上班，沒想到綠衫軍真的又輸球，皮爾斯也兌現承諾。 皮爾斯在節目上預言塞爾蒂克G

2025-05-09 10:03