聽新聞
0:00 / 0:00
NBA／皮爾斯兌現承諾徒步上班走32公里！復刻經典場面進場
傳奇球星「真理」皮爾斯（Paul Pierce）日前在節目打賭，老東家塞爾蒂克隊如果輸掉系列賽G2，他就穿浴袍徒步來上班，沒想到綠衫軍真的又輸球，皮爾斯也兌現承諾。
皮爾斯在節目上預言塞爾蒂克G2能擊敗尼克隊，「如果塞爾蒂克主場輸掉G2，我跟你保證，明天我一定會走路來這裡。我會走路來，走15英里（約24公里）來這裡。我會穿著浴袍，不穿鞋赤腳走過來，如果塞爾蒂克輸了。」
不料塞爾蒂克竟然又輸了，計畫開始前，皮爾斯發文分享路線圖，實際上是20.2公里（約32公里），預估要走8小時2分鐘，皮爾斯也發2個嘔吐的表情。
皮爾斯凌晨5點上傳出發短片，穿著浴袍，但沒有赤腳，過程中皮爾斯發布多個IG限時動態分享狀況，好友賈奈特（Kevin Garnett）開車經過，開玩笑表示，「你的安全帶呢？」
下午1點左右皮爾斯在IG表示自己抵達攝影棚，看起來汗流浹背並開心地說，「我果然是真理」。他接著說：「我再也不會這樣做了。我覺得我完成了一件偉大的事，希望這能激勵我的塞爾蒂克，讓我們重回這個系列賽並逆轉勝。」
皮爾斯曾在2008總冠軍賽比賽時坐輪椅退場，其實是為了上大號而詐傷。如今皮爾斯也復刻這個經典畫面，坐著輪椅被推進攝影棚，現場充滿快活的氣氛。
《誰是NBA季後賽預測王》
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言