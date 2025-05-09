NBA／打破季後賽紀錄 雷霆轟149分扳平金塊

在系列賽首戰遭金塊隊葛登準絕殺後，雷霆隊昨在主場展現凶猛攻勢，在上半場拿下八十七分，打破季後賽紀錄，全場進帳一四九分也改寫隊史紀錄，最終以一四九比一○六擊退金塊，成為首支在季後賽第二輪於主場取勝的球隊，並將系列賽扳平。

雷霆昨在首節就由一哥亞歷山大領軍猛攻，他單節十三分、五助攻，雷霆首節打完就拿下四十五分，上半場取得超過卅分領先，在主力球員僅打三節情況下，最終以四十三分差距獲勝。

系列賽前兩場攻下卅四分、八助攻的亞歷山大說：「我們都知道這場比賽的重要性，如果陷入○比二，我們將感到絕望；輸球根本不是一個選項，第二戰我們必須贏下來，但無論今天是贏一百分還是兩分，我們都還只是扳平。」

金塊攻守崩盤，一哥約柯奇僅十七分進帳，他說：「基本上就只有一支球隊在打球，他們積極進攻且一直在超越我們，表現比我們好太多了，所以才會形成這樣的比分。」

系列賽首戰在延長賽逆轉塞爾蒂克隊的尼克隊，昨再度上演大反撲，在第三節一度落後到廿分情況下，第四節靠著布里吉斯攻下十四分，加上倒數階段完成絕殺抄截，以九十一比九十再度逆轉塞爾蒂克，在客場收下二連勝。