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NBA／塞爾蒂克主場賽後傳火警 波爾辛吉斯認為0：2壓力變小

聯合新聞網／ 綜合報導
波爾辛吉斯(右)。 歐新社
波爾辛吉斯(右)。 歐新社

塞爾蒂克隊連2場浪費20分領先被尼克隊逆轉，季後賽第二輪陷入0：2落後，賽後主場TD花園還發生火災，當家球星泰托姆（Jayson Tatum）的訪問因此被取消。

塞爾蒂克隊史季後賽陷入0比2落後情況下，90%最終被淘汰。不過主力長人波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）樂觀認為，「這種情況下我們反而沒壓力，查一下賠率，也許尼克才是奪冠熱門。」

波爾辛吉斯強調，「現在落入這種背水一戰的情況下，我們沒什麼可失去的，只需全力以赴，把一切都留在場上。」

聯盟歷史上，只有5隊主場先輸2場，還能贏下系列賽，對此布朗（Jaylen Brown）表示，「0比2落後真的很糟，但我們有一支很棒的球隊，如果要選能逆轉的球員，那就是我們休息室的這群人。我們只需更冷靜，深呼吸，把進攻籃板轉化為得分，我們錯失一些上籃和輕鬆得分機會。」

賽後記者會進行過程中TD花園發生火災，發生關鍵失誤的泰托姆因此「逃過一劫」，沒有接受訪問。官方聲明指出，沒有人因火災受傷，發生原因仍在調查中。

Jaylen Brown Jayson Tatum Kristaps Porzingis NBA季後賽 塞爾蒂克 尼克

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