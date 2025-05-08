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NBA／柯瑞在休息室落淚！勇士主帥擁抱安慰：替他感到難過

聯合新聞網／ 綜合報導
柯爾(左)、柯瑞(右)。 法新社
柯爾(左)、柯瑞(右)。 法新社

勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）與灰狼隊交手時因傷退場，《The Athletic》記者湯普森（Marcus Thompson II）賽後目擊到柯瑞落淚，總教練柯爾（Steve Kerr）給他一個溫暖的擁抱。

勇士季後賽次輪G1以99：88擊敗灰狼，柯瑞第二節就因傷退場，報導指出，柯瑞賽後坐在休息室臉上充滿淚水，柯爾默默走過去，給他一個擁抱。柯爾賽後受訪時談到此事，「這是我唯一能做的。我替他感到難過，他做了所有事，如此在乎這一切。」

當時整個休息室陷入沉默，沒有人對柯瑞說話，他坐在自己的置物櫃前，冰敷受傷的腿。柯爾唯一能做的就是告訴小裴頓（Gary Payton II） 下半場代替柯瑞先發，並重新調整比賽計劃。

檢查結果今天出爐，柯瑞的傷勢是左腿腿筋一級拉傷，預計至少缺席一周，G2至G4可能都無法上場。柯爾表示，「他顯然非常沮喪，但球員們站出來，並打出一場精彩比賽。我們都很擔心柯瑞，但這就是比賽的一部分，球員會受傷，你只能繼續前進，我們球員做得很好。」

勇士中鋒魯尼（Kevon Looney）認為柯瑞給球隊很大的鼓舞，「他一直將我們扛在肩上，帶領我們達到最高水準，為我們樹立高標準，我們只想跟隨這標準，他知道我們會支持他，無論他缺席多久，我們都會持續奮戰，爭取勝利。」

NBA季後賽 Stephen Curry Steve Kerr 勇士

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