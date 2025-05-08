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NBA／防守勇士重點從柯瑞變希爾德 灰狼悍將：風格很像

聯合新聞網／ 綜合報導
希爾德(左)、麥克丹尼爾斯(右)。 美聯社
希爾德(左)、麥克丹尼爾斯(右)。 美聯社

灰狼隊季後賽第二輪G1以88：99不敵勇士隊，儘管勇士當家球星柯瑞（Stephen Curry）受傷，G2至G4預估無法參戰，但灰狼防守悍將麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）仍不敢大意。

希爾德季後賽首輪G7三分球11投9中，全場狂轟33分，幫助勇士擊落火箭隊，闖進季後賽第二輪。面對灰狼G1希爾德（Buddy Hield）再度發威，三分球8中5，拿下全隊最高的24分，在下半場沒有柯瑞的情況下，仍收進勝利。

麥克丹尼爾斯今天受訪時強調要守死希爾德，「每次我們面對缺少最佳球員的球隊時，我們總是會有些掙扎。所以我們會像對待柯瑞那樣，對待希爾德，不能讓他那樣輕鬆得分，要想辦法讓他熄火。」

麥克丹尼爾斯認為比起防守柯瑞，防希爾德相對容易，「因為希爾德的風格和柯瑞很像，就是大量出手三分。我不會說他和柯瑞一樣好，但他像柯瑞，我要像防守柯瑞一樣對待他，不給他任何空間，成為他的影子。」

NBA季後賽 勇士 希爾德 灰狼

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