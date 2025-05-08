NBA／雷霆G2大勝金塊寫多項紀錄 SGA：輸球不是選項

在季後賽第二輪首戰遭到金塊隊準絕殺後，西區第一種子雷霆隊今天在主場反撲，在球隊一哥亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）上場30分鐘就進帳34分、8助攻領軍下，雷霆前三節打完就領先達到48分奠定勝基，其中上半場攻下87分更創下聯盟季後賽紀錄，全場149分則是改寫隊史紀錄。

今年帶著聯盟最佳戰績與絕佳氣勢衝擊季後賽的雷霆，在與金塊的系列賽首戰遭到葛登（Aaron Gordon）投進準絕殺三分球後，今天繼續在主場力拚扳平戰局，首節雷霆就打出絕佳開局，猛轟45分追平隊史季後賽單節得分紀錄，並取得24分領先，上半場拿下87分更是改寫聯盟季後賽紀錄。

且根據統計數據，雷霆在首節領先超過23分、半場領先超過30分，且最終取勝，也讓季後賽首節領先23分球隊已取得10勝0敗，半場領先超過30分球隊連勝紀錄更來到24勝0敗。

至於在個人表現部分，亞歷山大本場比賽正負值高達「+51」，創下聯盟新紀錄，超過詹姆斯等人共同保持的「+46」紀錄，他今天出賽30分鐘就拿下34分、8助攻，談到主場兩場打完追成1：1平手，他說：「我們都清楚在客場以0：2落後會是什麼狀況，但輸球對我來們來說根本不是一個選項，今天的第二戰我們就是必須贏下來。但無論今天是贏100分還是2分，現在我們都還只是1：1平手。」

而雷霆總教練戴格諾（Mark Daigneault）也說：「今晚的表現並不是我們對於第一戰的回應，只是拿出我們一直以來都該有的水準，整個賽季我們都是這樣度過，並不會因為前一場發生了什麼事情而有所改變，贏了比賽我們不會更有信心，輸了比賽也不會變得急躁。」