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NBA／5首輪籤值得了！布里吉斯連兩場再見抄截：隊友的功勞

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
尼克隊布里吉斯連兩場對塞爾蒂克上演再見抄截！ 美聯社
尼克隊布里吉斯連兩場對塞爾蒂克上演再見抄截！ 美聯社

尼克在今天與塞爾蒂克的系列賽第二戰，在最多落後到20分的情況下，於比賽最後2分鐘先由布朗森（Jalen Brunson）領軍逆轉戰局，再由布里吉斯（Mikal Bridges）完成絕殺抄截，幫助尼克以1分差距逆轉勝出，賽後布里吉斯也直言，前一次的出手落空後，隊友一直在幫他穩住心態，是他堅持到最後的關鍵。

系列賽首戰才在延長賽逆轉擊敗塞爾蒂克的尼克，今天繼續客場作戰再度上演逆轉秀，尼克在第三節最後3分鐘時，一度落後塞爾蒂克達到20分之多，不過接下來在布里吉斯領軍下展開猛烈反撲，他個人在第四節進帳14分，加上布朗森在倒數2分鐘時投進關鍵球，讓尼克成功超前比分。

儘管比賽最後1分21秒，布里吉斯錯過了投進三分球擴大領先的機會，讓塞爾蒂克泰托姆（Jayson Tatum）連得4分再度要回領先，不過關鍵時刻尼克靠著布朗森的罰球再度要回領先，布里吉斯更是趁著泰托姆遭到隊友包夾之際完成絕殺抄截，幫助尼克以1分差距在客場收下2連勝，將帶著系列賽2勝0敗的絕對優勢回到主場。

尼克隊布里吉斯（白色球衣右）。 美聯社
尼克隊布里吉斯（白色球衣右）。 美聯社

談到完成本場比賽最關鍵的一次抄截，布里吉斯賽後也將功勞歸給隊友，「在前一波進攻我未能進球後，他們一直幫我穩住心態，讓我保持清醒，且不斷鼓勵我。而羅賓森（Mitchell Robinson）和阿努諾比（OG Anunoby）的防守做得太好了，讓我有了那次機會。」

布里吉斯在今天攻下14分全是在第四節拿下，搭配上關鍵時刻布朗森挺身而出的表現，讓尼克連續兩場都能上演驚天逆轉秀，攻下21分、17籃板的唐斯（Karl-Anthony Towns）說：「我們擁有年度最佳關鍵球員，也有聯盟最佳關鍵防守球員，儘管大家都對於布里吉斯議論紛紛，但在他閃耀的時刻，你就會看到他的價值。」

NBA季後賽 塞爾蒂克 尼克

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