NBA／季後賽單場149分史上第10 雷霆勝金塊43分系列賽扳平

塞爾蒂克隊在季後賽第二輪G2陷入夢魘般結局，以90：91不敵尼克隊，系列賽陷入0：2落後。最終12.7秒塞爾蒂克握有最後一波進攻機會，卻在沒有叫出最後一個暫停的情況下，由泰托姆（Jayson Tatu

2025-05-08 10:57