NBA／雷霆上半場轟87分打爆金塊 刷新季後賽歷史紀錄

雷霆隊在西區季後賽第二輪G2展現驚人火力，上半場就以87：56大幅領先金塊隊，創下NBA季後賽單場上半場得分新高紀錄。

雷霆開局氣勢如虹，前11次進攻有9次轉換為得分，首節21投15中、命中率高達71.4%。第二節雖然手感略降至50%（30投15中），但仍靠著穩定的節奏和團隊配合不斷擴大領先優勢，一度領先多達35分。

威廉斯（Jalen Williams）第二節連得7分，幫助雷霆進一步拉開差距，成為球隊衝刺的一大功臣。雷霆全隊上半場合力砍下87分，刷新NBA季後賽歷史紀錄，成為史上單場半場得分最多的球隊。當家球星亞歷山大（Shai Gilgeous Alexander）上半場拿下18分。

金塊方面，約柯奇（Nikola Jokic）與衛斯特布魯克（Russell Westbrook）各得15分，成為球隊少數亮點，但整體進攻端表現掙扎、防守端也無法有效阻擋雷霆的進攻潮。

目前雷霆在系列賽中以0：1落後，若能守住本場優勢，將帶著1：1戰績，前進金塊主場打G3和G4。