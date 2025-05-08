NBA／塞爾蒂克隊史0比2落後90%被淘汰 馬祖拉：相信球員

尼克隊今天靠著布里吉斯（Mikal Bridges）重演再見抄截，如願克服一度達20分落後劣勢，最後在東區季後賽第二輪以91：90扳倒衛冕軍塞爾蒂克隊。

前役在布里吉斯的再見抄截帶領下，尼克於季後賽第二輪G1奪勝，今天G2持續作客塞爾蒂克，沒想到關鍵時刻又是布里吉斯挺身而出，擋住泰托姆（Jayson Tatum）最後一波的進攻，同時重演再見抄截戲碼，幫助尼克鎖定戰果，連2戰逆襲衛冕軍塞爾蒂克。

其實此役尼克開局進攻端發揮不佳，不僅首節打完陷入雙位數落後，甚至第3節一度落後達20分，不過布里吉斯在決勝節跳出來砍分，終場前13秒再靠著布朗森（Jalen Brunson）的關鍵2次罰球取得領先，最後上演不可思議逆轉勝，同時讓尼克在7戰4勝的東區季後賽第二輪，將帶著2勝優勢回到主場。

本場尼克前鋒哈特（Josh Hart）攻下全場最高23分，而明星中鋒唐斯（Karl-Anthony Towns）則貢獻「雙10」21分、17籃板，主控布朗森挹注17分、7助攻，決勝節爆發的布里吉斯繳出14分、7籃板、5助攻、3抄截全能成績單。

至於塞爾蒂克部分，布朗（Jaylen Brown）、懷特（Derrick White）皆取得20分，泰托姆則拿下13分、14籃板，不過團隊命中率不佳種下敗因，尤其三分球命中率不到30%。

根據過往數據統計，塞爾蒂克隊史季後賽陷入0：2落後時，最後有逼近90%機率遭到淘汰，但塞爾蒂克總教練馬祖拉（Joe Mazzulla）仍有信心，「我相信這批球員的能力。」