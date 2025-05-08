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NBA／KD續留太陽有望？新總管強調與雙星關係良好

聯合新聞網／ 綜合外電報導
太陽球星比爾(左)、杜蘭特(右)。 美聯社
太陽球星比爾(左)、杜蘭特(右)。 美聯社

太陽隊本季表現不如預期，儘管季中多次傳出試圖交易比爾（Bradley Beal），甚至評估交易杜蘭特（Kevin Durant）的可能性，但新總管古格里（Brian Gregory）近日受訪時表示，這2位球星下季仍有可能繼續留在陣中。

「我和這兩位球員的關係都很好」古格里透露，「杜蘭特在看到我上任的消息時，還在健身房裡給我一個擁抱，上周四我也和比爾共進晚餐，聊了暑假的計畫和其他話題。」

雖然外界認為杜蘭特今夏被交易的機率很高，但古格里強調，當前首要任務是為球隊找尋合適的總教練人選，「我的重點是替這些球員找一位對的教練，這是我現在最關注的。」

比爾的合約結構讓交易變得相當棘手，他在2025-26賽季的薪資為5370萬美元，2026-27賽季則為5710萬美元，並擁有完全交易否決權。反觀杜蘭特則處於合約最後1季，年薪約5500萬美元，若交易成功，可能為太陽在重組陣容時提供更多彈性。

太陽隊預計在今夏改走不同策略，任命無總教練經歷的人擔任新教頭，過去2季太陽分別由資深教頭佛蓋爾（Frank Vogel）與布丹霍澤（Mike Budenholzer）執教，卻未能帶領球隊突破季後賽首輪，這次人事異動，將成為球隊能否重整旗鼓的關鍵轉捩點。

Bradley Beal Kevin Durant 太陽

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