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NBA／最後進攻沒喊暫停被再見抄截 綠衫軍主帥：想複製同戰術

聯合新聞網／ 綜合外電報導
尼克布里吉斯(左)關鍵時刻抄掉塞爾蒂克泰托姆(右)的傳球。 美聯社
尼克布里吉斯(左)關鍵時刻抄掉塞爾蒂克泰托姆(右)的傳球。 美聯社

塞爾蒂克隊在季後賽第二輪G2陷入夢魘般結局，以90：91不敵尼克隊，系列賽陷入0：2落後。最終12.7秒塞爾蒂克握有最後一波進攻機會，卻在沒有叫出最後一個暫停的情況下，由泰托姆（Jayson Tatum）直接持球發動進攻，結果遭布里吉斯（Mikal Bridges）抄截，痛失扳回機會。

塞爾蒂克總教練馬祖拉（Joe Mazzulla）關鍵時刻決策引發熱議，面對外界質疑為何不叫最後一個暫停、組織半場戰術，馬祖拉表示：「我們之前用相同戰術打出一次扣籃，效果很好。我們當時還有一個暫停，但他們換下了唐斯（Karl-Anthony Towns），卻沒能換下布朗森（Jalen Brunson），我們想利用這點打出空間。」

馬祖拉強調，球隊試圖複製泰托姆快攻得手的戰術，但這次尼克防守明顯做調整，擋下突破路線，最終讓布里吉斯上演再見抄截。馬祖拉說：「我們知道這是全場推進的戰鬥，但我們沒有執行到位。」

儘管不叫暫停的決定並非完全沒有道理，尤其是不想讓尼克有機會做人員調度，但這樣的賭注卻在季後賽高強度防守下顯得代價昂貴。

接下來系列賽將移師紐約進行G3與G4，塞爾蒂克若想保住衛冕希望，必須設法在麥迪遜廣場花園力拚逆轉局勢，這場失利不只讓球隊壓力倍增，也讓馬祖拉的決策能力成為輿論焦點。

Jayson Tatum NBA季後賽 塞爾蒂克 尼克

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