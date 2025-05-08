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NBA／勇士像「美式足球」粗暴 灰狼主帥：若裁判不管會動手

聯合新聞網／ 綜合外電報導
灰狼總教練芬奇對於比賽的吹判極度不滿。 路透社
灰狼總教練芬奇對於比賽的吹判極度不滿。 路透社

灰狼隊在西區季後賽第二輪G1以88：99不敵勇士隊，灰狼總教練芬奇（Chris Finch）對於比賽吹判尺度很不滿，甚至公開放話，「如果裁判不出手，我們會自己執行正義。」

「我們會試著在可行的情況下自己執行正義，這就是碰撞激烈運動的本質。」芬奇表示，「說真的，你們應該看看這些影片，他們（勇士）就像美式足球進攻線鋒一樣，直接朝著戈貝爾（Rudy Gobert）衝撞。」

芬奇最憤怒的點是，中鋒戈貝爾頻繁遭遇對手拉扯與肢體碰撞卻未獲判罰。「在防守籃板上，他們對戈貝爾的推擠、拉扯、撞擊樣樣來。」芬奇說，「我真的想不出來，哪位擁有戈貝爾這種履歷的球員會被這樣對待，我們得想辦法解決這問題。」

儘管勇士比賽中失去柯瑞（Stephen Curry），但仍靠著上半場打下的優勢收進勝利。上半場灰狼只得31分，三分球15投全落空，當家球星「蟻人」愛德華（Anthony Edwards）也只拿下1分，賽後遭到芬奇點名批評不能喪失鬥志。

芬奇表示已將多段爭議片段送交聯盟審查。有趣的是，勇士主帥柯爾（Steve Kerr）也回應了芬奇的言論：「他有他的不滿，我也有我的，我也正準備把我的影片送到聯盟。」

數據上看起來兩隊犯規數接近（灰狼21次、勇士18次），但雙方教練對判決標準都不滿意，隨著G2將於明天開打，這場系列賽的對抗強度與火藥味可能會進一步升溫。

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