NBA／勇士柯瑞生涯首次肌肉拉傷！預估休息一周G2至G4缺陣

勇士隊昨天在季後賽第二輪G1對灰狼隊以99：88取得開門紅，不過當家球星柯瑞（Stephen Curry）第二節傷退，經過檢查後，勇士球團宣布柯瑞左腿筋一級拉傷，將缺席至少一周，且需持續評估狀況。

根據ESPN報導，柯瑞在接受核磁共振檢查後，被診斷為左腿筋一級拉傷，這是柯瑞職業生涯首次出現肌肉拉傷，目前勇士並未給出具體的回歸時間表，只透露柯瑞一周後將再進行傷勢評估，明天的G2確定高掛免戰牌，可能會缺席到G4，如果系列賽有G5，將是受傷後的第8天。

少了進攻核心的勇士勢必將因此受到影響，勇士主帥柯爾（Steve Kerr）受訪時坦言：「柯瑞該回來時就會回來，球隊只需專注明天的比賽。有人說G5、G6柯瑞可能就有辦法回來，我們不預設這種情況。」

這是勇士自2018年西區第二輪面對鵜鶘隊G1後，首次在季後賽沒有柯瑞領軍。勇士在缺少柯瑞的情況下，季後賽戰績為9勝3敗，不過這12場比賽中有格林（Draymond Green）與湯普森（Klay Thompson）坐鎮，其中6場還有杜蘭特（Kevin Durant）加持。