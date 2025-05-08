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NBA／塞爾蒂克又浪費20分領先 尼克末節瘋狂反撲系列賽2：0
季後賽第二輪G2塞爾蒂克隊主場迎戰尼克隊，外線手感依然不佳，末節尼克打出21：2瘋狂攻勢，加上泰托姆（Jayson Tatum）致命失誤，讓尼克終場以91：90險勝綠軍，系列賽取得2：0領先。
前一戰投丟45顆三分球創紀錄的塞爾蒂克，本場比賽依舊手感不佳，但靠著防守三節最多領先20分，以12分領先進入末節。
沒想到末節綠衫軍進攻當機，尼克大爆發，布朗森（Jalen Brunson）連續2次單打成功，打出一波21：2的攻勢，反而取得3分領先。
泰托姆（Jayson Tatum）連罰2球幫綠衫軍止血，最後24秒尼克防守失神，泰托姆一條龍切入暴扣，又取得1分領先。
最後18.5秒布朗森單打要到犯規，2罰全中又領先1分，最後一擊泰托姆被三人包夾不出手，發生致命傳球失誤，布里吉斯（Mikal Bridges）連2戰上演再見抄截，尼克就以1分之差拿下勝利。
布朗森19投僅6中，攻下17分，有9分在末節，唐斯（Karl-Anthony Towns）砍進21分17籃板，哈特（Josh Hart）得到23分，布里吉斯全場得到14分，全部集中在末節。
塞爾蒂克連2戰浪費最多20分領先，泰托姆全場19投僅5中，拿到13分14籃板，布朗（Jaylen Brown）和懷特（Derrick White）都攻下20分。
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