NBA／裁判報告認漏判多次失誤 溜馬「奇蹟逆轉」騎士遭質疑

溜馬隊在東區第二輪G2完成戲劇性逆轉，以2：0領先騎士隊，不過聯盟發布裁判報告顯示，溜馬最後48秒關鍵攻勢中有2次明顯「三秒違例」漏判，原應重新跳球，導致比賽結果出現巨大爭議。

據報告內容，第1個錯誤發生在比賽剩下48秒時，溜馬前鋒席亞康（Pascal Siakam）罰球時，包含隊友奈史密斯（Aaron Nesmith）在內的多名球員提前進入禁區。奈史密斯抓下籃板後補灌得手，將分差縮小至5分。NBA指出，該球應被吹判為違例並取消得分，改為中圈跳球。

第2個錯誤是比賽最關鍵一球，剩下11.2秒時，哈利伯頓（Tyrese Haliburton）第2罰未進，多位騎士球員與哈利伯頓本人皆提早進場，聯盟指出哈利伯頓在球碰到籃框前就踩進禁區，屬於明顯違規。理論上應再度改判中圈跳球，但裁判並未吹哨，反而讓哈利伯頓撿下籃板後命中致勝三分，最終以121：120準絕殺騎士。

哈利伯頓撿下籃板後命中致勝三分。 路透社

報告也補充，哈利伯頓關鍵三分前約15秒，騎士當家球星米契爾（Donovan Mitchell）應被吹判防守三秒違例，但裁判再次漏判。

雖然三秒違例在規則中定義明確，但實際比賽卻極少被吹，尤其在季後賽最後關頭更是罕見。儘管這些錯誤經聯盟事後承認，但裁判當下的選擇卻已深深影響比賽走向。

系列賽G3將回到溜馬主場，溜馬握有2：0領先優勢，騎士則需贏下後續5場中的4場，才能逆轉晉級東區冠軍賽。是否能重整旗鼓，也將成為外界關注焦點。