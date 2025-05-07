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NBA／遭騎士球迷高喊「過譽」 溜馬哈利伯頓：不知有何恩怨
日前美媒《The Athletic》匿名調查中，溜馬隊當家控衛哈利伯頓（Tyrese Haliburton）被評選為最過譽球員，今天溜馬作客騎士隊，騎士球迷對哈利伯頓高喊「過譽」，哈利伯頓賽後對此做出回應。
第二節哈利伯頓站上罰球線時，騎士球迷們突然高喊「過譽」，騎士一哥米契爾（Donovan Mitchell）趕緊用手勢呼籲球迷別這樣做，展現運動家風範，球迷們也聽從米契爾，改用傳統的罰球干擾方式，例如瘋狂揮手和尖叫。
讀秒階段，哈利伯頓飆進後徹步三分球，幫助溜馬以120：119氣走騎士，系列賽取得2：0領先。哈利伯頓全場得到19分9籃板4助攻。
哈利伯頓賽後笑談騎士球迷的行為，「我不知道我們之間有什麼恩怨，這完全是突然發生的，現在這個標籤已經存在了，以後每次在客場比賽都會聽到這些聲音，這大概會跟著我直到下次民調出來，然後再看看我還是不是第一名。」
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