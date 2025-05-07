NBA／關鍵時刻球給巴特勒！勇士主帥：真的讓人很安心

「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）今天在柯瑞（Stephen Curry）傷退後獨自帶隊，率勇士隊以99：88擊敗灰狼隊，勇士主帥柯爾（Steve Kerr）受訪時直呼，有巴特勒在很安心。

巴特勒全場打41分鐘，繳出20分11籃板8助攻的全能數據。柯爾談到比賽最後6到8分鐘巴特勒如何帶領球隊，「我們只是給巴特勒在邊線打擋拆，24秒違例也無所謂，只為了保護好球權。我認為他是聯盟中最擅長這點的巨星，他明白如何掌控節奏、控制時間和比分，知道場上發生的所有事，把球交給他，那種情況下，真的讓人很安心。」

勇士本場獲勝關鍵除了外線命中率外，籃板球也很重要，勇士總共有18個進攻籃板，其中巴特勒一人摘下7個；反觀灰狼僅12個。柯爾也稱讚巴特勒的籃板嗅覺，「不可思議的預判能力，我認為這正是偉大球員與眾不同之處，隨時能預測場上會發生什麼，進攻和防守兩端，巴特勒都有這種敏銳感。」

柯爾預期柯瑞G2無法上場，巴特勒勢必得再度扛起進攻重任，對此巴特勒表示，「我想這是我的工作，要吸引更多防守注意力，可能不會像柯瑞吸引那麼多，但我必須找到得分方法，同時讓隊友參與進攻。」