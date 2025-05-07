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NBA／火箭主帥誓言下次季後賽不退縮 總管談引進球星可能性
火箭隊5年以來首度闖進季後賽、卻於首輪搶7不敵勇士隊，火箭總教練尤多卡（Ime Udoka）與總管史東（Rafael Stone）在2天後的記者會上，對球隊整體進步表示肯定。尤多卡指出，雖然對輸球感到遺憾，但相信這段經驗將有助球隊未來發展，「下次進季後賽不能再退縮。」
火箭陣中有格林（Jalen Green）、湯普森（Amen Thompson）與森根（Alperen Sengun）等潛力股，球隊也手握未來7年的9個首輪籤，管理層正在評估是否引進球星或培養現有陣容，史東表示：「這是老闆最喜歡的一批球員，這組人馬能帶我們走得更遠。」
球隊休賽季將針對補強與續約作出決策，史東表示「延續性」將是重要考量，但若有能提升奪冠機率的交易機會，球隊也不排除行動，「我們很可能維持現有陣容，但這要看是否有大幅提升戰力的機會。」
雖然隊內多數球員首次參與季後賽表現略顯緊張，如格林在7場比賽中表現不穩，只有G2繳出38分的亮眼表現。格林認為要從這次經驗中學習與成長，「不能讓對方把我從比賽中排除。每個人夏天都有進步空間，我會變得更好。」
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