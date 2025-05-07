NBA／不敵勇士遭灰狼主帥點名喪失鬥志 愛德華接受外界批評

灰狼隊今天三分球29投僅5中，終場以88：99輸給勇士隊，灰狼總教練芬奇（Chris Finch）賽後點名「蟻人」愛德華（Anthony Edwards）喪失鬥志。

灰狼上半場外線15投0中，愛德華投籃8投0中只得1分，與本賽季大量出手三分球不同，愛德華整場只出手3次外線全落空，共拿下23分。

芬奇受訪時坦言愛德華影響到整隊狀態，「一切都從愛德華開始，我覺得他掙扎了一段時間，可以看出他的鬥志有點熄滅了。」芬奇向愛德華喊話：「你是這支球隊的領袖，必須出來奠定基調，就算投籃不準也要保持能量，如果還要我跟大家說第二輪G1帶著正確的能量上場，那顯然我們不在同一個頻率上。」

愛德華坦然接受外界輸球後對他的批評，「人們會試圖怪這個怪那個，怪任何人，他們可以怪我，我們就是打得不夠好。」

據ESPN統計，季後賽首輪關門戰和今天比賽，灰狼三分球合計76投12中（15.7%），是NBA季後賽史上最糟的2場比賽三分命中率表現（至少50次出手）。

對此愛德華表示，「今晚我們投籃狀況不好，但今晚已經結束了，下一場比賽，我們會投得很好。」