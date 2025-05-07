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NBA／希爾德自稱拯救勇士的蝙蝠俠！穿錯褲子是巴特勒害的
勇士隊神射手希爾德（Buddy Hield）今天攻下24分，填補柯瑞（Stephen Curry）傷退後的火力缺口，他賽後與「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）一起受訪，自稱是「蝙蝠俠」。
格林（Draymond Green）受訪時稱讚巴特勒，是勇士這場比賽的蝙蝠俠，希爾德則是羅賓。不過希爾德有不同看法，「今天我是蝙蝠俠，是我救場，他（巴特勒）還是羅賓啦！」
巴特勒則回應，「好啦我還是羅賓，柯瑞還是蝙蝠俠，管家還是他。今天打得不錯，除了一開始穿錯褲子那件事。」
希爾德開賽59秒發現自己穿錯球褲，緊急退場回休息室換備用球褲，畫面顯示，希爾德原本穿黑藍球褲；應該要穿黑黃才對。
希爾德爆料自己會穿錯褲子，是被巴特勒害到，「這要怪巴特勒，他把我褲子換了，我們休息室置物櫃就在隔壁，我問他要穿哪一件，他跟我說就是這件，我就穿了，因為我們球褲和練習褲是同顏色，所以看起來沒太大不同。」
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