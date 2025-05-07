NBA／勇士做好G2沒有柯瑞準備 格林：他在休息室有些沮喪

勇士隊今天與灰狼隊系列賽首戰，球隊主控柯瑞（Stephen Curry）第二節就傷退，巴特勒（Jimmy Butler）、希爾德（Buddy Hield）、格林（Draymond Green）攜手攻下62分，以99：88擊敗灰狼，收下系列賽首勝，巴特勒賽後也表示，將最做好下一戰沒有柯瑞的準備。

柯瑞在第二節剩下8分20秒拋投得分後，緊抓著自己的左腿並示意總教練柯爾（Steve Kerr）換人， 隨後一瘸一簸地走向休息室，留下出賽13分鐘拿下13分的紀錄就未再回歸，明天將進行核磁共振檢查。

儘管少了球隊核心柯瑞，勇士今天仍在攻守兩端都打出優於灰狼的內容，尤其巴特勒和希爾德在柯瑞傷退後扛起勝負重責，加上格林在防守端成功牽制住對手，幫助勇士最終以11分差距搶下系列賽首勝。

談到柯瑞的傷退，今天攻下18分、8籃板、6助攻的格林賽後表示，「他在休息室時感覺有些沮喪，但盡可能不表現出來，平靜等待隊友歸來，展現對我們的支持。今晚在場上的每個人都做出貢獻，這是一場徹底的團隊勝利，但我們都清楚系列賽會愈來愈艱難，希望傷兵都能回歸，但無論是否能以全員應戰，對手都是一支充滿天賦且值得尊敬的球隊。」

今天希爾德雖然一度發生穿錯球褲出賽的狀況，仍與巴特勒攜手攻下44分，填補起火力缺口，賽後被問到穿錯球褲一事，希爾德說：「這都要怪巴特勒，他把我褲子換了，我們休息室的位置就在隔壁，我問他要穿哪一件，他跟我說就是這件，我就穿了，因為我們球褲和練習褲是相同顏色的，看起來沒什麼太大不同。」