快訊

印度「辛杜爾行動」復仇！砲轟巴基斯坦已19死，兩大核武國衝突升溫？

街上驚見發光神獸「全身每根毛都在閃耀」 萬人朝聖看呆：會走路的金條

金賽綸初二失童貞！曝寒假獻身金秀賢「被拍性愛照」：真的太痛苦了

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／扛起沒柯瑞的勇士 巴特勒：知道我得站出來

中央社／ 台北7日電
巴特勒在柯瑞傷退後獨立帶隊，仍率勇士擊敗灰狼。 美聯社
巴特勒在柯瑞傷退後獨立帶隊，仍率勇士擊敗灰狼。 美聯社

美國職籃NBA金州勇士今天在季後賽第2輪客場首戰灰狼，儘管柯瑞只打13分鐘就受傷退場，但巴特勒拿下20分、11籃板、8助攻，仍率隊以99比88獲勝，並寫下聯盟季後賽紀錄。

連同今天金州勇士客場擊敗明尼蘇達灰狼在內，NBA出現季後賽史上首次，在第2輪首戰全都是客場球隊獲勝，也就是都完成「以下剋上」的戲碼。

勇士季後賽首輪和休士頓火箭打滿7場才辛苦晉級，僅休息1天就作客對上休息了6天的灰狼。

沒想到，主場作戰的灰狼，首節雖以20比18領先，但第2節僅拿下11分，半場結束反被勇士以44比31超前。

灰狼今天外線手感盡失，前16次三分球出手全都落空，全場三分球29投5中，命中率僅17.3%；儘管灰狼在第4節一度追到9分差距，但勇士希爾德（BuddyHield）先投進三分球，接著巴特勒（Jimmy Butler）又在禁區拋投得手，幫助勇士重回雙位數領先。

勇士當家球星柯瑞（Stephen Curry），在第2節投進1記三分球後，突然抓著自己的左後大腿隨後退場，球團也宣布，柯瑞是大腿拉傷本場不會回歸。

勇士巴特勒差2次助攻就能完成大三元，他賽後受訪時表示，「有柯瑞在場比賽就會很好打，在他受傷之後，我就得站出來率領球隊，把這場艱困的比賽拿下來。」

Jimmy Butler NBA季後賽 Stephen Curry 勇士 灰狼

延伸閱讀

NBA／柯瑞傷退本場無法回歸！勇士上半場只讓灰狼拿31分

NBA／勇士希爾德曝媽媽也超愛巴特勒！曝兩人私下有多親密

NBA／勇士柯瑞再達2成就進入GOAT討論？球評：他改變籃球

灰狼迎接季後賽第二輪最艱難考驗 預測勇士4：2勝出

相關新聞

NBA／柯瑞傷退但灰狼外線狂打鐵 勇士希爾德挺身G1開門紅

勇士隊季後賽第二輪G1作客灰狼隊，儘管當家球星柯瑞（Stephen Curry）第二節受傷提前退場，但灰狼外線瘋狂打鐵，勇士終場以99：88拿下勝利。 勇士首節只拿18分，灰狼第二節進攻大當機，

NBA／罰球自投自搶投進致勝三分球 溜馬哈利伯頓寫20年紀錄

溜馬隊今天與騎士隊系列賽第二戰，靠著主控哈利伯頓（Tyrese Haliburton）在最後1.1秒投進逆轉三分球，以1...

NBA／創聯盟首見紀錄！季後賽次輪G1都是客隊「以下剋上」

今年季後賽戰況激烈，西區第7種子勇士隊今天以99：88擊敗第6種子灰狼隊後，季後賽次輪4個組合，首戰都是客隊「以下剋上」，這是NBA歷史首見紀錄。 東區第4種子溜馬隊G1以121：112擊敗東區

NBA／填補柯瑞傷退缺口 希爾德稱巴特勒害他穿錯褲子

勇士隊今天與灰狼隊系列賽首戰，球隊主控柯瑞（Stephen Curry）第二節就傷退，巴特勒（Jimmy Butler）...

NBA／哈利伯頓逆轉三分彈氣走騎士 溜馬主帥：這情況不常見

溜馬今天在東區季後賽第二輪作客騎士，靠著最後48秒內連得8分，包括明星後衛哈利伯頓終場前1.1秒的...

NBA／扛起沒柯瑞的勇士 巴特勒：知道我得站出來

美國職籃NBA金州勇士今天在季後賽第2輪客場首戰灰狼，儘管柯瑞只打13分鐘就受傷退場，但巴特勒拿下20分、11籃板、8助...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。