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NBA／扛起沒柯瑞的勇士 巴特勒：知道我得站出來
美國職籃NBA金州勇士今天在季後賽第2輪客場首戰灰狼，儘管柯瑞只打13分鐘就受傷退場，但巴特勒拿下20分、11籃板、8助攻，仍率隊以99比88獲勝，並寫下聯盟季後賽紀錄。
連同今天金州勇士客場擊敗明尼蘇達灰狼在內，NBA出現季後賽史上首次，在第2輪首戰全都是客場球隊獲勝，也就是都完成「以下剋上」的戲碼。
勇士季後賽首輪和休士頓火箭打滿7場才辛苦晉級，僅休息1天就作客對上休息了6天的灰狼。
沒想到，主場作戰的灰狼，首節雖以20比18領先，但第2節僅拿下11分，半場結束反被勇士以44比31超前。
灰狼今天外線手感盡失，前16次三分球出手全都落空，全場三分球29投5中，命中率僅17.3%；儘管灰狼在第4節一度追到9分差距，但勇士希爾德（BuddyHield）先投進三分球，接著巴特勒（Jimmy Butler）又在禁區拋投得手，幫助勇士重回雙位數領先。
勇士當家球星柯瑞（Stephen Curry），在第2節投進1記三分球後，突然抓著自己的左後大腿隨後退場，球團也宣布，柯瑞是大腿拉傷本場不會回歸。
勇士巴特勒差2次助攻就能完成大三元，他賽後受訪時表示，「有柯瑞在場比賽就會很好打，在他受傷之後，我就得站出來率領球隊，把這場艱困的比賽拿下來。」
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