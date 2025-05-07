NBA／創聯盟首見紀錄！季後賽次輪G1都是客隊「以下剋上」

今年季後賽戰況激烈，西區第7種子勇士隊今天以99：88擊敗第6種子灰狼隊後，季後賽次輪4個組合，首戰都是客隊「以下剋上」，這是NBA歷史首見紀錄。

東區第4種子溜馬隊G1以121：112擊敗東區龍頭騎士隊，今天又靠當家球星哈里伯頓（Tyrese Haliburton）的致勝三分球拿下勝利，系列賽取得2：0領先。

昨天東區第3種子尼克隊在延長賽，靠著布里吉斯（Mikal Bridges）再見抄截，以108：105氣走東區第2種子塞爾蒂克隊。

西區第4種子金塊隊則是靠著葛登（Aaron Gordon）致勝三分球，以121：119逆轉西區龍頭雷霆隊。