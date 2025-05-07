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NBA／罰球自投自搶投進致勝三分球 溜馬哈利伯頓寫20年紀錄

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
哈利伯頓(右2)。 法新社
哈利伯頓(右2)。 法新社

溜馬隊今天與騎士隊系列賽第二戰，靠著主控哈利伯頓（Tyrese Haliburton）在最後1.1秒投進逆轉三分球，以1分差距搶下二連勝，對於投進關鍵一擊，他在賽後強調心情相當平靜，也有足夠的自信投進那顆球。

哈利伯頓在系列賽首戰就有22分、13助攻、3阻攻全能演出，今的第二戰扮演第四節先生，個人7投、4中攻下11分外帶5籃板，包括最後12秒罰球不進的情況下，自己搶下進攻籃板，並且將球帶出三分線外重新組織進攻後，於比賽最後1.1秒出手投進逆轉比數的三分球，幫助溜馬收下系列賽2連勝。

哈利伯頓今天攻下19分、9籃板、4助攻，加上奈史密斯（Aaron Nesmith）、透納（Myles Turner）都有23分，成為溜馬贏球三大功臣，騎士米契爾（Donovan Mitchell）攻下48分表現最佳。

哈利伯頓透露，在前一波進攻中，沒能把握住完成上籃的機會，感到很生氣；不過談到為球隊投進關鍵一擊並且拿下2連勝，他說：「比賽中我很平靜，深知決勝階段可以被信任，也完全有信心能夠投進絕殺球。」

哈利伯頓也成為近20年首位罰球不進後自投自搶，並完成絕殺三分球的球員，他說：「這就是NBA，每天都可能發生一些瘋狂的事情，籃球就是這樣，我們沒有放棄，經得起考驗，並且找到方法。」

溜馬總教練卡萊爾（Rick Carlisle）說：「哈利伯頓又投進精彩的一球，幫助球隊贏得比賽，這種狀況並不常見，更不用說還是一周兩次，哈利伯頓再度辦到，我們真的很幸運。」

NBA季後賽 哈利伯頓 溜馬 騎士

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