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NBA／柯瑞傷退但灰狼外線狂打鐵 勇士希爾德挺身G1開門紅

聯合新聞網／ 綜合報導
勇士射手希爾德。 美聯社
勇士射手希爾德。 美聯社

勇士隊季後賽第二輪G1作客灰狼隊，儘管當家球星柯瑞（Stephen Curry）第二節受傷提前退場，但灰狼外線瘋狂打鐵，勇士終場以99：88拿下勝利。

勇士首節只拿18分，灰狼第二節進攻大當機，勇士打出15：0攻勢拉開差距，灰狼半場三分球15中0，以31：44落後。

第三節勇士一度領先20分，灰狼改變進攻模式，多切入和出手中距離，追近比分。不過希爾德（Buddy Hield）單節獨拿16分，勇士又拉開差距，帶著20分領先進入末節。

第四節灰狼板凳暴徒里德（Naz Reid）連拿5分點燃氣勢，打出16：5攻勢，追到9分差，不過希爾德再度命中三分球止血。

比賽最後3分半，愛德華（Anthony Edwards）3分打又飆進三分球，但希爾德再次成為灰狼今晚的噩夢，命中三分球，隨後勇士在巴特勒（Jimmy Butler）領軍下，穩扎穩打收下勝利。

柯瑞退場前拿下13分，希爾德攻下全場最高的24分，巴特勒得到20分11籃板8助攻的準大三元，格林（Draymond Green）繳出18分8籃板6助攻。

灰狼團隊三分球29中5，愛德華攻下23分14籃板，里德得到19分，戈貝爾（Rudy Gobert）有9分11籃板3火鍋，藍道（Julius Randle）砍進18分6助攻。

今年季後賽第二輪4個組合，G1都是「以下剋上」，由客場球隊拿下勝利，創下NBA首見紀錄。

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