快訊

印度「辛杜爾行動」復仇！砲轟巴基斯坦已19死，兩大核武國衝突升溫？

街上驚見發光神獸「全身每根毛都在閃耀」 萬人朝聖看呆：會走路的金條

金賽綸初二失童貞！曝寒假獻身金秀賢「被拍性愛照」：真的太痛苦了

NBA／哈利伯頓逆轉三分彈氣走騎士 溜馬主帥：這情況不常見

中央社／ 台北7日電
哈利伯頓。 路透
哈利伯頓。 路透

溜馬隊今天在東區季後賽第二輪作客騎士隊，靠著最後48秒內連得8分，包括明星後衛哈利伯頓（Tyrese Haliburton）終場前1.1秒的三分彈，以120比119逆轉勝騎士，系列賽取得2比0領先。

在季後賽開打前，東區頭號種子騎士一度被看好有機會拿下總冠軍，沒想到在東區第2輪前2場打完，騎士在自家主場都輸球。

終場前1分6秒，騎士還以117比110領先溜馬，結果竟發生兩次要命失誤，讓溜馬追近比分，接著在終場前48秒內，被溜馬一波8比0的攻勢直接終結比賽。

其中哈利伯頓在終場前12.1秒2罰1中，當時溜馬還以2分落後，不過他隨後抓下進攻籃板，直接帶到三分線外出手命中，時間剩下1.1秒，騎士幾乎沒有最後一擊的機會。

這是哈利伯頓連2場比賽在關鍵時刻挺身而出，他在系列賽首場比賽中砍下22分，幫助球隊獲勝，包括在第4節中段投進一記超前比數的三分球。

溜馬總教練卡萊爾（Rick Carlisle）賽後受訪時也說：「顯然我們很幸運，哈利伯頓又投進一記精彩的致勝球贏得了比賽，這種情況並不常見，更不用說1周2次。」

騎士和溜馬系列賽的第3、4戰將回到溜馬主場舉行，對騎士來說將是相當嚴苛的考驗。

NBA季後賽 哈利伯頓 溜馬

延伸閱讀

NBA／騎士米契爾狂砍48分 溜馬哈利伯頓1.1秒致勝球系列賽2連勝

NBA／騎士三主力有傷病隱憂 艾倫仍自信：其他人會挺身而出

NBA／自評G1表現不錯 溜馬哈利伯頓：控衛就像當媽媽

NBA／溜馬狂砍19顆三分球 客場轟垮龍頭騎士搶首勝

相關新聞

NBA／柯瑞傷退但灰狼外線狂打鐵 勇士希爾德挺身G1開門紅

勇士隊季後賽第二輪G1作客灰狼隊，儘管當家球星柯瑞（Stephen Curry）第二節受傷提前退場，但灰狼外線瘋狂打鐵，勇士終場以99：88拿下勝利。 勇士首節只拿18分，灰狼第二節進攻大當機，

NBA／罰球自投自搶投進致勝三分球 溜馬哈利伯頓寫20年紀錄

溜馬隊今天與騎士隊系列賽第二戰，靠著主控哈利伯頓（Tyrese Haliburton）在最後1.1秒投進逆轉三分球，以1...

NBA／創聯盟首見紀錄！季後賽次輪G1都是客隊「以下剋上」

今年季後賽戰況激烈，西區第7種子勇士隊今天以99：88擊敗第6種子灰狼隊後，季後賽次輪4個組合，首戰都是客隊「以下剋上」，這是NBA歷史首見紀錄。 東區第4種子溜馬隊G1以121：112擊敗東區

NBA／填補柯瑞傷退缺口 希爾德稱巴特勒害他穿錯褲子

勇士隊今天與灰狼隊系列賽首戰，球隊主控柯瑞（Stephen Curry）第二節就傷退，巴特勒（Jimmy Butler）...

NBA／哈利伯頓逆轉三分彈氣走騎士 溜馬主帥：這情況不常見

溜馬今天在東區季後賽第二輪作客騎士，靠著最後48秒內連得8分，包括明星後衛哈利伯頓終場前1.1秒的...

NBA／扛起沒柯瑞的勇士 巴特勒：知道我得站出來

美國職籃NBA金州勇士今天在季後賽第2輪客場首戰灰狼，儘管柯瑞只打13分鐘就受傷退場，但巴特勒拿下20分、11籃板、8助...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。