NBA／綠衫軍波爾辛吉斯感染怪病 G2對尼克仍有望先發

塞爾蒂克隊長人波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）昨天對戰尼克隊比賽提前退場，原因是日前感染病毒導致身體不適，但因為是非COVID-19病毒，有望在明天G2回歸先發陣容。

昨天塞爾蒂克以105：108不敵尼克，波爾辛吉斯因身體不適缺席下半場，塞爾蒂克主帥馬祖拉（Joe Mazzulla）表示，這次的不適可能與波爾辛吉斯先前感染的病毒有關，這病毒曾讓他在2月與3月缺席8場比賽。

馬祖拉表示：「自從他回歸以來，我覺得他一直與那個症狀拉扯，一邊調整一邊努力上場，盡他所能應對，但我想這場比賽對他來說真的太吃力了。他一直堅持出賽，也做得很好，但昨天實在撐不下去，所以我們還得看看他怎麼恢復。」

波爾辛吉斯3月從上呼吸道疾病中復出後，表現相當出色，5場比賽場均得到24.4分，投籃命中率高達59%。不過他在季後賽進攻狀況不佳，目前6場比賽整體命中率僅32%，三分球更是17投僅2中。