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NBA／柯瑞傷退本場無法回歸！勇士上半場只讓灰狼拿31分
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勇士隊季後賽第二輪G1作客灰狼隊，雖上半場取得領先，但當家控衛柯瑞（Stephen Curry）因左腿筋拉傷，本場無法回歸。
首節勇士只拿下18分，但第二節灰狼手感冰冷，勇士拉出一波15：0攻勢，沒想到柯瑞左腿突然不適退場，勇士球團表示柯瑞左腿筋拉傷，本場無法回歸。
柯瑞退場前上場13分鐘，9投5中，其中三分球6中3，攻下13分，庫明加（Jonathan Kuminga）也獲得上場機會。
灰狼團隊三分球15中0，當家球星愛德華（Anthony Edwards）投籃8中0，只靠罰球拿1分，勇士半場打完44：31領先。
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