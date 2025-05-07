NBA／騎士米契爾狂砍48分 溜馬哈利伯頓1.1秒致勝球系列賽2連勝

季後賽第二輪G1意外輸球的騎士隊，G2面臨3名主力球員缺陣，當家球星米契爾（Donovan Mitchell）單場狂砍48分，但溜馬控衛哈利伯頓（Tyrese Haliburton）飆進1.1秒致勝三分球，幫助溜馬以120：119氣走騎士，系列賽取得2：0領先。

騎士隊主力葛蘭德（Darius Garland）、莫布里（Evan Mobley）和杭特（De'Andre Hunter）都缺陣。不過騎士首節後段打出16：2攻勢，第二節最多領先達20分，上半場打完領先11分。

第三節米契爾再狂砍15分，將分差擴大為14分。末節開局溜馬打出10：2攻勢反擊，米契爾頻頻上罰球線維持領先，奈史密斯（Aaron Nesmith）關鍵時刻補扣，加上米契爾進攻犯規讓比賽出現懸念。

溜馬席亞康（Pascal Siakam）切入取下2分，追到3分差，騎士暫停回來後竟發生失誤，隨後哈利伯頓2罰1中，但他搶到進攻籃板，自己再飆進後徹步三分球，只留給騎士1.1秒，最終就以1分之差拿下勝利。

哈利伯頓全場得到19分9籃板4助攻，透納（Myles Turner）和奈史密斯都攻下23分，奈哈德（Andrew Nembhard）13分13助攻，發生8次失誤。

騎士部分，米契爾全場30投15中，其中罰球21中17，全場狂砍48分9助攻，艾倫（Jarrett Allen）砍進22分12籃板，史特魯斯（Max Strus）攻進23分。傑洛米（Ty Jerome）14投1中，只得到2分。